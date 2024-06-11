«مكافحة الإدمان»: تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية الطلاب من تعاطي المخدرات

قال مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان، إنّ العمل في صندوق مكافحة الإدمان برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على أكثر من محور، منها المحور الوقائي، حيث جرى تدشين أكبر برنامج وقائي لتوعية طلاب المدارس خاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنّه على مدار العام الدراسي 2023-2024 تم تنفيذ برنامج وقائي في 7500 مدرسة، وأمس جرى استقبال وفد رفيع المستوى من أكاديمية الشرطة في الإمارات للتعرف على التجربة المصرية لعلاج الإدمان والاستفادة منها.

وتابع: «في شهر رمضان الماضي اشتركنا في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في فيينا، وتم اختيار المنظومة المصرية ضمن 6 تجارب على مستوى العالم باعتبارها تجربة رائدة لحماية الشباب وطلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة».

وأوضح أنّ البرنامج الوقائي لعلاج الإدمان يعمل على بث فيديوهات مرئية تحكي رحلة التعاطي وأضراره سوء حية أو نفسية، لرفع وعي الطلاب بخطورة التعاطي، كما يعتمد على مشاركة الطلاب واستراتيجية العصف الذهني للمشاركة بأنفسهم خلال بث الفيديوهات التوعوية.