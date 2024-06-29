«الأرصاد»: منخفض جوي وراء الانخفاض المحلوظ في درجات الحرارة

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شهدته كافة الأنحاء، اليوم السبت، إذ سادت أجواء لطيفة في الساعات الأولى من الصباح، مع تخفيف السحب المنتشرة حدة حرارة الشمس، وأوضحت الأرصاد الجوية أن منخفض جوي هو المتسبب في انخاض درجات الحرارة.

منخفض جوي السبب.. الأرصاد توضح إلى متى يستمر انخفاض درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أن السبب في انخفاض درجات الحرارة اليوم يعود إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف بقيمة تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية، الأمر الذي يؤدي إلى تكون السحب التي تعمل التقليل من مدة سطوع أشعة الشمس ما يقلل الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة.

وأوضحت غانم أنه بالإضافة إلى المنخفض الجوي، تتعرض البلاد إلى كتل هوائية شمالية ما تساعد على التلطيف من درجة حرارة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة عن الأيام الماضية، لافتة إلى أن ذلك الانخفاض يكون على مدار اليوم السبت وغدا الأحد، وأنه بدء من يوم الإثنين يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 39 درجة مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، فضلا عن نشاطها على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.