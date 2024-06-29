«التنمية الصناعية» تطرح وحدات شاغرة في المنيا وبني سويف.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة في مجمعي بني سويف والمنيا، ومن المنتظر أن يتم سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات بداية من يوم 1 يوليو وحتى يوم 1 أغسطس 2024.

وأوضحت «التنمية الصناعية»، أن الطرح بنظام الإيجار أو التمليك، من خلال عدد 8 وحدات في المنيا، هي قطاعات «غذائي - هندسي - كيماوي»، و10 وحدات في بني سويف في القطاع الغذائي.

مميزات الحصول على الوحدات الصناعية

واستعرضت «التنمية الصناعية» المميزات الممنوحة لراغبي الحصول على هذه الوحدات الصناعية، كالتالي:

- إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة دون حد أقصى.

- تمويل ميسر لكل من الآلات والمعدات عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- إمكانية التمويل البنكي للمشروع من خلال عدة بنوك بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة.

- الوحدات جاهزة للتسليم الفوري والتشغيل.

- تيسيرات في استخراج التراخيص الصناعية الوحدة.

وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح كراسات الشروط للبيع عن طريق كل من فرع الهيئة في المنيا - فرع الهيئة في بني سويف - فرع الهيئة في التجمع الخامس.