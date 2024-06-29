تحذير من السباحة بشواطئ بلطيم بسبب ارتفاع الأمواج اليوم

حذّرت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، رواد الشواطئ من ممارسة السباحة لمسافات بعيدة أو النزول بالأماكن الخطرة، والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ المتواجدين على الشواطئ، وذلك بناءً على التحذير الصادر من الهيئة العامة الأرصاد الجوية بشأن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.

تحذيرات من السباحة بشواطئ مدينة مصيف بلطيم لارتفاع الأمواج

وشدّد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على ضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ المتواجدين على الشواطئ على مدار اليوم، والاستجابة للتحذيرات بعدم ممارسة السباحة في الشواطئ لمسافات بعيدة أو النزول بالأماكن الخطرة، تفاديًا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر.

وأكد «عطية»، إنّ شواطئ مدينة مصيف بلطيم مؤمنة بعدما تم التعاقد مع إحدى الشركات المختصصة في أعمال الإنقاذ البحري والمعتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك للإشراف على أعمال الإنقاذ بشواطئ المدينة الـ6، بعدد 100 فرد إنقاذ، وعدد 10 مشرفين، وعدد 2 موتوسيكل مائي، وعدد 3 لانش بحري.

موسم صيف 2024

وأنهت مدينة مصيف بلطيم كل استعداداتها، في وقت سابق، لموسم صيف 2024، لاستقبال أكثر من 3 ملايين زائر خلال الموسم، بـ6 شواطئ جميعها مجانية وبدون أي رسوم، وهي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز».

وتطل شواطئ مدينة مصيف بلطيم على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كيلومترًا، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بطول 40 كيلومترًا في عرض البحر المتوسط.