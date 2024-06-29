ضبط شخصين في الفيوم يديران صفحات لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع «فيسبوك»، يتضمن إدعاء صاحب الحساب بقدرته على توفير أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة والإجابات الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه، وهو طالب، مُقيم في الفيوم، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين إدارته لصفحة أخرى و3 قنوات عبر إحدى التطبيقات لذات الغرض، ومحفظة إلكترونية.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخر، مقيم بذات العنوان، تم ضبطه، وعٌثر بحوزته على هاتفين محمول «بفحصهما فنياً تبين إدارته لإحدى الصفحات و3 قنوات أخرى حول ذات المضمون، و3 محافظ إلكترونية.

واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، وإدارتهما للصفحات والقنوات المشار إليها، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم لتحقيق ربح مادى غير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.