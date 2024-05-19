«تعليم المنوفية»: رصد محاولة غش في امتحانات الإعدادية وإحالتها للتحقيق

أكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، رصد محاولة غش في امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي، وذلك بأحد المدارس التابعة لإدارة أشمون التعليمية، مما أدى إلى تشتت الطلاب عن أداء الامتحانات داخل اللجان.

إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنه تم إحالة الموضوع للشؤون القانونية لإعمال شؤونها، مؤكدا أنه لا تهاون مع المقصرين الذين يتسببون في حالة من القلق عند الطلاب، وأن المديرية تحرص توفير كل الاحتياجات اللازمة لطلاب الشهادة الإعدادية أثناء الامتحانات والمتابعة المستمرة والوقوف بالمرصاد لأي محاولة غش .

ثالث أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

الجدير بالذكر أن اليوم هو ثالث أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مادة الإنجليزية، حيث بدأت الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعتين، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء المقبل.