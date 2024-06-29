تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحاني الفيزياء والتاريخ.. الأسئلة من المنهج

تباينت أراء طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024، حول امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، لافتين إلى أن امتحان الفيزياء كان فوق مستوى الطالب المتوسط، وتضمن العديد من النقاط التي تحتاج إلى التفكير، وفيما يخص امتحان مادة التاريخ فعبر الطلاب عن سعادتهم به، مشيرين إلى أنه جاء في مستوى الطالب العادي، مؤكدين أن الامتحان في مجمله كان جيدا.

امتحان الفيزياء كان يحتاج إلى وقت طويل للتفكير

وقالت الطالبة نوران عماد من الشعبة العلمية، إن امتحان الفيزياء كان يحتاج إلى وقت طويل للتفكير ولكنه لم يخرج عن جزيئات المنهج، فيما أشارت الطالبة رقية أحمد بالقسم الأدبي إلى أن امتحان التاريخ جاء في المستوى العام متوسطا، والأسئلة المقالية به من مذكرة المفاهيم، فضلا عن أن إجابته مناسبة للوقت المحدد له.

غرفة عمليات امتحانات الثانوية

وفي بيان، أكدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، أنه لم يحدث ما يعكر الصفو خلال امتحانات اليوم، ولم تتلقى أي مشكلات في اللجان وأن الإجراءات سارت بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ 48 ألفا و541 طالبا ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجان عامة، منهم لجنة للمكفوفين ولجنة لـStem في 12 إدارة تعليمية.