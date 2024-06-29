«معلومات الوزراء»: تحديث البنية التحتية لمصر من أجل استيعاب الاستثمارات الأجنبية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فيديو عن تحديث مصر للبنية التحتية المصرية للتمكن من استيعاب استثمارات أجنبية جديدة، لتستوعب جهود زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية بين مصر والعالم.

نجحت مصر في تحديث بنيتها التحتية

وجاء في الفيديو، أن في سنوات قليلة نجحت مصر في تحديث بنيتها التحتية بشهادة أبرز المؤسسات الدولية، وقال رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبنك بمدينة شرم الشيخ سبتمبر 2023، إن البنية التحتية المصرية احتلت منذ فترة طويلة مكانة خاصة في مخيلات العالم.

وأضاف المركز، أنه من أعجوبة أهرامات الجيزة الخالدة إلى قناة السويس التي تتدفق من خلالها 12% من التجارة العالمية، فـ مصر تعتبر على فترات طويلة موطنًا رائدًا لكل الرؤى الكبرى والأحلام لغد جديد.

وتابع المركز، أنه بعد ازدواج المجري الملاحي لقناة السويس أصبح الوصول من روتر دام إلى طوكيو يستغرق وقتًا أقل بنسبة 23% مقارنة بالطرق البديلة.