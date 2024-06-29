«القوى العاملة بالنواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية

هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم، ورجال القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها أنقذت مصر من مؤامرة كانت تستهدف الدولة والشعب على السواء، وعبرت عن رفض المصريين لتغيير الهوية المصرية، وأنقذت الدولة المصرية من براثن مستنقع الفوضى الإخوانية.

ثورة 30 يونيو

وقال رئيس قوى عاملة النواب، إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، والجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي.

ووصف النائب عادل عبد الفضيل هذه الثورة بأنها كانت صاحبة الفضل في إنقاذ البلاد من المخططات الإرهابية والفتنة التي استهدفت بها الجماعات الدموية تقسيم البلاد وإدخالها في حروب أهلية، وكشفت عن درجة الوعي التي يتمتع بها المصريون ونضجهم الفكري والسياسي، حيث أعلنوا رفضهم التام لمحاولات النيل من مصر وأمنها واستقرارها.

المصريون سطروا ملحمة عظيمة في ثورة 30 يونيو

وقال إن المصريين سطروا ملحمة عظيمة في ثورة 30 يونيو، عندما خرجوا جميعا وعلى قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، مُعلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد.

وأضاف في تصريحات صحفية بهذه المناسبة، إن المصريين ضربوا المثل والقدوة لكل شعوب العالم في كيفية الحفاظ على الوطن الأم من خلال وحدة الصف والهدف والتكاتف التام في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدا أن قواتنا المسلحة الباسلة كانت كعهدها دائما على مستوى المسئولية واتخذت بقيادة الرئيس السيسي قرارا سجله التاريخ بحروف من نور بالانحياز التام والمطلق لإرادة الشعب المصري العظيم لإسقاط حكم دولة المرشد.

مواجهة التحديات والمخاطر

واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته بأن الرئيس السيسي عمل منذ توليه حكم البلاد في العام 2014 وحتى من قبل أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد على بناء المواطن المصري، حتى يكون قادرا على مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط به، محذرا أعداء الوطن من أي تهديد للسلم والأمن والاستقرار داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الرئيس حقق إنجازات غير مسبوقة في كل قطاعات الدولة المصرية، واستطاع مع شعب مصر العظيم أن يحقق قفزات تنموية هائلة في جميع المجالات، وأعاد لمصر هيبتها عربيا ودوليا.