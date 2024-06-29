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مصدر حكومي يعلن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين وموعد حلف اليمين.. عاجل

كتب:

محمد أبو عمرة
02:06 م | السبت 29 يونيو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كشف مصدر حكومي، الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين وأنّ مراسم حلف اليمين خلال أيام، لافتا إلى ⁠الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية. 

وأشار إلى أنّ ⁠رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أجرى أكثر من 65 لقاءً واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية، يعتمد على ⁠معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة. 

ويتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائما على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وكانت «إكسترا نيوز» قد بثت في نبأ عاجل نقلًا عن مصدر حكومي، تفاصيل الانتهاء من التشكيل الوزاري.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.