غياب 22 طالبا بالثانوية العامة في امتحاني الفيزياء والتاريخ ببورسعيد

قال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، إن طلاب الثانوية العامة أدوا الامتحان في مادتي الفيزياء والتاريخ دون مشكلات، مشيرا إلى غياب 22 طالبا بالشعبتين الأدبية والعلمية.

15 لجنة لامتحانات الثانوية العامة في بورسعيد

وأضاف وكيل «تعليم بورسعيد»، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة أدوا الامتحان من خلال 15 لجنة رئيسية، تشمل طلاب المدارس الرسمية عربى والرسمية لغات ومدارس التعليم الخاص، وذلك بنسبة حضور 99.6%.

وأشار «عبد التواب» إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي معوقات في امتحانات الشهادة الثانوية العامة من شأنها تكدير صفوها، حيث سارت بشكل طبيعي مشيرا إلى أن جميع الطلاب استلموا أسئلة الامتحان في تمام الساعة 9 صباح اليوم.

16 حالة غياب في امتحان الفيزياء

ومن جانبه، أكد طاهر الغرباوي وكيل المديرية ورئيس غرفة العمليات، رصد 16 حالة غياب بين صفوف الطلاب من إجمالي 4052 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، ورصد 6 حالات غياب من إجمالي 1659 طالبا وطالبة ممن لهم حق دخول الامتحان.

وأضاف «الغرباوي»، أن غرفة العمليات بديوان المديرية لم تسجل أي إخطارات بمحاولات غش، ولم تظهر أي حالات مرضية بين صفوف الطلاب أو الملاحظين.