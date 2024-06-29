«القومي لذوي الإعاقة» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

ثورة 30 يونيو نصرة لذوي الهمم

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه الثورة التي خرج فيها ملايين من الشعب المصري للدفاع عن وطنهم وحمايته، كان ذوي الإعاقة في طليعة صفوفها، لشعورهم بالخطر الذي كان يواجه الدولة المصرية باعتبارهم جزءًا أساسيًا من نسيج هذا الوطن، ورغم سنوات التهميش التي عاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة قبل ثورة 30 يونيو إلا أن إحساسهم بأنهم شركاء في بناء الوطن جعلهم في المقدمة.

وأشارت كريم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من بعد ثورة 30 يونيو 2013 وتوليه مقاليد رئاسة مصر في 2014 وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لها أولوية على أجندته، ولا أدل على ذلك من إعلانه عام 2018 عامًا خاصًا بهم، وصدور أول قانون يراعي حقوقهم على كافة المستويات، وهو القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، واهتمامه بجميع حقوقهم، لتتوالى من بعدها اهتمامات الدولة ومؤسساتها بالأشخاص بهم لدمجهم في المجتمع.

وضع ذوي الهمم في عهد السيسي

وعاهدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، نيابة عن جميع الأشخاص ذوي الهمم، الرئيس السيسي، بأن يكونوا في أول الصفوف التي تساهم في بناء الجمهورية الجديدة، بتكاتف الجهود مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وأن يكونوا جنبًا إلى جنبًا خلف قيادتهم السياسية في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة، وشركاء ومساهمين في تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية لمصر.