«القومي للإعاقة» يناقش أطر التمكين السياسي لذوي الهمم في مصر

عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعًا دوريًا مع جميع الإدارات التنفيذية والفنية في المجلس، للاطلاع على حجم الإنجاز، وعرض الرؤى المستقبلية.

وخلال الاجتماع، عرضت التقرير الثاني الخاص برصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، خلال الفترة 2022- 2023 وأهم الفرص والتحديات التي تواجه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إيمان كريم، إنه جرى عرض موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/ 2025، فيما يخص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتطرق إلى دور المجلس ورؤيته المقبلة، فيما يخص تفعيل صندوق قادرون باختلاف، وعرض المنح والاتفاقيات الدولية والشراكات.

التمكين السياسي للأشخاص ذوي الاعاقة

وناقشت المشرف العام على القومي للإعاقة، خلال الاجتماع، أطر التمكين السياسي لذوي الإعاقة في إطار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتناول الاجتماع مشاركة المجلس في مناقشة التقرير الأولي لمصر خلال أعمال دور الانعقاد رقم 61 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.