خبيرة اقتصادية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رسالة ثقة في دولتنا

قالت هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يقام حاليا تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، يعد رسالة ثقة في اقتصاد الدولة من قبل الاتحاد، مشيدة بالجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء بنية تحتية قوية، وأنها تعتبر عاملاً جذابًا للمستثمرين الأجانب.

الاستثمار المباشر هو الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب

وأشارت الملاح في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الاستثمار المباشر هو الأسلوب الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، حيث يقومون بإنشاء مشروعات وشركات في مصر ويعملون بشكل مباشر مع القطاع الخاص المحلي، وترى أن هذا النوع من الاستثمار يخلق فرص عمل للشباب، ويؤدي إلى التدفقات الدولارات إلى خزينة الدولة إلى زيادة المعروض من العملة الأجنبية.

مصر تتمتع بالعديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار

وتشدد على أن مصر تتمتع بالعديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، خاصة في مجال الطاقة، وتعزز الاستفادة من الخبرات الأجنبية التي تترتب على الاستثمارات المباشرة للأجانب في مصر، مشيرة إلى أن هذه الخبرات تسهم في تحسين الكفاءة وتطوير الصناعات المحلية.

تجربة نجاح منطقة توشكى يعكس اهتمام الدولة بالزراعة كقطاع استراتيجي

وأكدت على أهمية الاهتمام بالزراعة كقطاع استراتيجي في مصر، داعية إلى تطوير المحاصيل الاستراتيجية وتوفير الدعم اللازم لتطويرها، وتبرز تجربة نجاح منطقة توشكى كمثال، حيث تحولت من أرض صخرية إلى منطقة زراعية مزدهرة.