قيادي بمستقبل وطن: رسائل مشجعة من الرئيس في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بعثت رسائل تشجيعية للمصريين والمستثمرين، وشهدت إشادات بقدرة الشعب المصرى على الصبر ومواجهة التحديات التى شهدتها الدولة المصرية منذ 2011 وحتى الآن، كما تضمن تشجيع للمستثمرين الأوروبيين على الدخول في استثمارات ضخمة في عدة مجالات توفرها مصر في القطاعات الحيوية.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وقال رزق، في بيان له إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد فرصة مهمة لتعميق العلاقات وفتح المزيد من الشراكات التي تبرز الثقة الدولية في المسار الاقتصادي المصري، خاصة أنه يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، فى القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والبنية التحتية المستدامة والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

وأوضح القيادى بحزب مستقبل وطن، أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من القضايا التى تطرق لها من خلال تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحديات البيئية العالمية، مشيرا إلى أن المؤتمر يشد على تطور كبير في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، باعتباره فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن فرص الاستثمار المتاحة على الأراضى المصرية

العلاقات المصرية الأوروبية

وأشار رزق إلى عمق العلاقات المصرية الأوروبية لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، خاصة أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغت 31 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة تراجع 19.2% عن عام 2022الذي سجل فيه 38.6 مليار دولار، موضحا أن المؤتمر مثل فرصة لمناقشة آليات استفادة الاتحاد الأوروبي مما حققته الدولة المصرية من طفرة كبيرة في سبيل تحسين بيئة الاستثمار وتوفير حوافز للمستثمرين الأجانب، فضلا عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي خلقت حالة من الطمأنة لدى المستثمرين بشأن دخول وخروج رؤوس أموالهم.