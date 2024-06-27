عضو بـ«صناعة مستقبل وطن»: «30 يونيو» أعادت الوطن للمصريين

أكد المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أنّه قبل ثورة 30 يونيو، كان الوطن مختطفًا من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، وأعادت ثورة 30 يونيو الوطن للمصريين.

وأضاف الحبال، في بيان اليوم، أنّ مصر مرّت بفترةٍ عصيبةٍ من مخالفة الجماعة الإرهابية للدستور والقانون ومحاولاتهم طمس الهوية المصرية، لكن المصريين بإرادتهم القوية استطاعوا استرداد هويتهم والحفاظ على تاريخهم وثقافتهم والتي عملت الجماعة الإرهابية على طمسها.

ثورة 30 يونيو

وأوضح الحبال أنّ الشعب صاحب الكلمة عندما خرج في الميادين بكل المحافظات يعلن رفضه وجود النظام على سدة الحكم، ويعلن رفضه استمرار الجماعة الإرهابية في قمع الشعب وترهيبه، وارتكاب الجرائم تحت اسم الدين، لافتا إلى أنّ الشعب رفض أن تسقط مصر وتنعزل عن العالم بسبب الحكم المتشدد، والذي كان يعمل لصالح جماعة دون الشعب.

وأشار إلى أنّ ثورة 30 يونيو قام بها الشعب وحماها الجيش ورجال الشرطة الذين خاضوا معركة شرسة ضد الجماعات الإرهابية ونجحوا في اقتلاع الإرهاب من جذوره حتى يشعر المواطن بالأمن والاستقرار.

ذكرى ثورة 30 يونيو

وهنأ تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، مؤكدا أنّ 30 يونيو ثورة حقيقية خرج فيها كل أطياف المجتمع المصري رافضين أن تكون مصر البهية العظيمة الشابة القوية تحكمها جماعة تريد عودة مصر لعصور الظلام والجهل والتخلف وتفرق بين أبناء الوطن الواحد، وستظل ثورة 30 يونيو فارقه في تاريخ مصر، فيها انتصر الحق على الباطل، والخير على الشر.