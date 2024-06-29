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بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل أطنانا من المساعدات لجنوب السودان

كتب:

محمد مجدي
03:16 م | السبت 29 يونيو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى دولة جنوب السودان، محملة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخيام، المقدمة من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم والمعاونة للأشقاء بدولة جنوب السودان.

وكان في استقبال المساعدات المصرية لدى وصولها لمطار جوبا، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان وعدد من كبار المسئولين بدولة جنوب السودان والسفير المصري وملحق الدفاع المصرى بجمهورية جنوب السودان.

من جانبة، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن هذه الجهود تأتي في ضوء تعزيز التضامن والروابط التاريخية العميقة بين البلدين، والتزام مصر الثابت بدعم دولة جنوب السودان الشقيقة.

من جانبهم، أعرب مسئولى جمهورية جنوب السودان، عن كامل الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبًا على المواقف الداعمة والتعاون، والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

تأتي تلك المساعدات انطلاقًا من الدور المصري تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والمساندة لمختلف شعوب القارة الأفريقية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.