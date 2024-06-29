«الجيل»: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رسالة ثقة في الاقتصاد الوطني

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أول مخرجات تعزيز وتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو رسالة ثقة بالاقتصاد المصري كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في كلمته أمام المؤتمر.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وأوضح «الشهابي» في بيان له منذ قليل، أن المؤتمر يستهدف توسيع دور القطاع الخاص المصري، وسيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها، مقدما مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأوروبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية، ما جعل الاقتصاد المصري قويا وقادرا على مقاومة الأزمات.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن المؤتمر سيعرض مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري على المستثمرين الأوروبيين، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من إمكانيات كبيرة، وما يتوافر بها من استثمارات في جميع القطاعات والمجالات، وعرض الفرص الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، إضافة لعرض ما نفذته الدولة على أرض الواقع من بنية تحتية قوية وتشريعية محفزة وجاذبة للاستثمارات الخاصة والأجنبية، مؤكدا أن المؤتمر فرصة كبيرة للترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ما يمكنها من جذب عدد كبير من الشركات الكبرى الأوروبية للعمل والاستثمار به.

تمكين شركات القطاع الخاص

وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار أعلن أنه سيقدم تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاص في مصر للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وذلك بقيمة 600 مليون يورو، من أجل تقليل التلوث خاصة مع ما تملكه مصر من فرص واعدة لاستخدام الطاقة المتجددة، وسيتم توقيع ذلك خلال المؤتمر، مشيرا إلى أن البنك سبق وقدم تمويلات للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 وحتى 2023 وصلت إلى 2.8 مليار دولار.

ونوه أن المؤتمر سيشهد توقيع الكثير من مذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات التي تدعم الاقتصاد الكلي وتجذب الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة وتكنولوحيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين الجانبين، والتعاون في مجال تصنيع السيارات، إضافة لمناقشة تنفيذ مشروعات في مصر كمشروعات الطاقة التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والنقل واللوجستيات والتصنيع.