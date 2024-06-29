خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي «شهادة ثقة» في قمة واحدة

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنَّ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي جاء في وقت غاية في الأهمية وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس السيسي في كلمته أن العالم يمر بوقت شديد الحساسية واستثنائي.

فرص مصر الاستثمارية

أضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ انعقاد المؤتمر اليوم في القاهرة، بمثابة شهادة ثقة على ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية استطاعت أن تستقدم أكبر الشركات الأوروبية الاستثمارية في قمة واحدة لتقتنص الفرص الموجودة لدى الاقتصاد المصري.

برامج الإصلاح الاقتصادي

أكد أن التواجد الأوروبي الكثيف للشركات بمؤتمر اليوم، هو شهادة ثقة على نجاح البرامج الإصلاحية التي انتهجتها مصر ونمر اليوم بذكرى الـ30 من يونيو والتي من خلالها نجحنا حكومة وشعباً في تحقيق الاستقرار وتغيير الواقع الاستثماري من دولة طاردة إلى جاذبة لرؤوس الأموال.