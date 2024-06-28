سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28-6-2024 أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار في البنوك المختلفة، وسجلت العملة الكويتية اليوم في بنك القاهرة للبيع 156.76 جنيه، وللشراء 155.86 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

توضح «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في التحديث الأخير، بشأن أسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 156.76 جنيه للبيع، و155.72 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك مصر 155.81 جنيه للبيع، 154.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

في حين سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك القاهرة للبيع 156.76 جنيه، وللشراء 155.86 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة 156.76 للبيع، وللشراء 151.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الدولار اليوم الجمعة 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

فيما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 12.23 ريال.