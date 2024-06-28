سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28-6-2024 في البنوك.. آخر تحديث

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.01 جنيه للبيع، و156.01 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري حوالي 155.66 جنيه للبيع، و154.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 155.65 جنيه للبيع، و154.81 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 154.70 جنيه للبيع، و155.82 جنيه للشراء.