سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الأحد 30-6-2024

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-6-2024 حالة من الاستقرار في البنوك بداية التعاملات اليومية، وترصد السطور التالية سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، وفق عدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.01 جنيه للبيع، و51.42 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 61.12 جنيه للبيع، و60.79 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 60.60 جنيه للبيع، و60.34 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة نحو 60.23 جنيه للبيع، و60.54 جنيه للشراء.