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سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك

كتب:

أميرة سعد
03:58 م | السبت 29 يونيو 2024
الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصري، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، وفقًا لعدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.01 جنيه للبيع، و51.42 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 61.12 جنيه للبيع، و60.79 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 60.60 جنيه للبيع، و60.34 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة نحو 60.23 جنيه للبيع، و60.54 جنيه للشراء.

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بقلم أميرة سعد