شواطئ مرسى مطروح «الآمنة».. وتحذيرات من السباحة في هذه الأماكن

مع استمرار اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط وارتفاع الأمواج بشكل ملحوظ ووصولها لنحو 2 متر ونصف، لازالت الجهات المسؤولة تعمل على إغلاق شواطئ مرسى مطروح المفتوحة حفاظا على أرواح المواطنين وعدم تعرض أي من المصطافين من أهالي المحافظة والزائرين للغرق، فيما أعلنت المحافظة استمرار رفع حالة الطوارئ وانتشار سيارات الإسعاف في الأماكن المخصصة لها.

شواطئ مرسى مطروح.. أماكن الشواطئ المغلقة

وبحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح فإن شواطئ مرسى مطروح المغلقة هي الممتدة على طريق كورنيش الأبيض الجديد، مع التحذير من السباحة بشواطئ الأبيض وأم الرخم وعجيبة، وكذلك مزار كليوباترا.

وقال بيان رسمي لمحافظة مطروح: «تقرر استمرار إغلاق الشواطئ المفتوحة على البحر بمطروح مع حالة اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وشدة التيار والسحب مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي من المتوقع أن تستمر حتى مساء غدًا الأحد بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية».

شواطئ مرسى مطروح.. أماكن الشواطئ الآمنة

وأعلنت المحافظة في بيان رسمي عن أماكن شواطئ مرسى مطروح الآمنة والتي لازالت تستقبل الزائرين على مدار الساعة، وتوفر فيها المحافظة المنقذين للتدخل حال حدوث أي طارئ.

وشملت شواطئ مرسى مطروح الآمنة جميع الشواطئ القريبة وداخل المدينة كشاطئ مطروح العام والليدو وروميل والفيروز والنخيل وعلم الروم ومينا حشيش، وشاطئ الغرام.

وناشدت محافظة مطروح المواطنين ورواد شواطئ مرسى مطروح، والمصطافين بالالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ، والخروج من المياه حال صدور أي تعليمات جديدة للحفاظ على أرواحهم.