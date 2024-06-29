خبير سياسات دولية: إعادة الانتخابات الإيرانية بين مرشح إصلاحي وآخر أكثر تشددا

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن وزير الداخلية الإيراني، أعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحفي بطهران، مؤكدا أن 40% من إجمالي الأصوات البالغ عددها نحو 61 مليون ناخب، ذهبوا إلى هذه الجولة للانتخابات بواقع 24 مليونا و735 ألف ناخب، منهم 10 ملايين و400 ألف أدلوا بأصواتهم للمرشح الإصلاحي مسعود إشكيان.

إجمالي الأصوات لجبهة المحافظين

وأضاف «أبو النور»، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن 9 ملايين و400 ألف تقريبا أدلوا بأصواتهم لصالح المرشح الأعلى في جبهة المحافظين، سعيد جليلي، وجاء في المرتبة الثالثة المحافظ البرجماتي، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف؛ إذ حصل على 3 ملايين و300 ألف صوت تقريبا، وفي المرتبة الأخيرة مصطفى بور محمدي، بواقع 206 آلاف صوت.

وأشار إلى أن «الصراع الحالي في انتخابات إيران على الطبقة الرمادية من الأصوات، ويوم الجمعة المقبل سيكون هناك جولة إعادة رسمية، وفقا لإعلان وزير الداخلية الإيراني، بين المرشح الإصلاحي مسعود إشكيان، والمرشح الأكثر تشددا سعيد جليلي، ومجمل القراءة الآن أن جبهة المحافظين التي انقسمت على نفسها لو توحدت على شخص واحد سعيد جليلي، لفاز بما نسبته 50% أو أكثر».