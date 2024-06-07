إيران تختار خليفة «رئيسي».. أيام على بدء التنافس بالانتخابات الرئاسية (ملف خاص)

50 يوماً فقط يسمح فيها القانون الإيرانى بفراغ منصب الرئيس، ما يجعل من وفاة الرئيس الإيرانى السابق إبراهيم رئيسى المفاجئة إثر حادث تحطم طائرته فى 20 مايو الماضى، نقطة فاصلة تستدعى التحرك الفورى من أجل اختيار رئيس جديد فى انتخابات «مبكرة» لم تكن بحسبان القوى السياسية الإيرانية، لكنها فتحت الباب أمام معظم التيارات والأحزاب من أجل سد الفراغ الذى خلفه موت الرئيس، فطوال 5 أيام تقدم 80 مرشحاً بأوراقهم للتنافس على مقعد الرئيس، كان بينهم نساء تقدمن بأوراقهن كأول مرشحات للرئاسة الإيرانية، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى «الدولة الإسلامية» المحافظة.

ووفقاً للدستور الإيرانى ينتظر كافة المرشحين الـ80 موافقة مجلس صيانة الدستور ذى الصلاحيات المطلقة فى إيران، والذى من شأنه إعلان القائمة النهائية خلال 7 أيام يدرس فيها أهلية المرشحين، على أن تستمر الحملات الانتخابية للمرشحين 14 يوماً، ويكون الانتخاب فى 28 من الشهر الجارى.

وبينما يختار الإيرانيون رئيسهم يتولى محمد مخبر، نائب إبراهيم رئيسى، مهامه ويتمتع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى على خامنئى، إذ تنص المادة 131 من الدستور الإيرانى على أنه فى حالة وفاة أو غياب رئيس الجمهورية لأكثر من شهرين يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة «المرشد الأعلى».