أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم السبت 29-6-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم السبت 29-6-2024 حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء حوالي 123.13 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بحوالي 248.85 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بحوالي 110.52 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو المسلي البلدي بحوالي 336.12 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع حوالي 185.46 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) بحوالي 122.21 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) بحوالي 140.14 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو الجبن الشيدر بحوالي 319.69 جنيه.

أسعار الألبان اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة بحوالي 108.31 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ1 لتر بحوالي 4.56 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب بحوالي 30.52 جنيه.