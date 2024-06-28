شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الجمعة 28-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنت عنها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض حوالي 124.43 جنيه بالأسواق.

متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بحوالي 258.53 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بحوالي 96.33 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي بحوالي 309.01 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع بحوالي 183.97 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) بحوالي 121.78 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) بحوالي 144.72 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر بحوالي 290.89 جنيه بالأسواق.

أسعار الألبان بمختلف أنواعها بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة بحوالي 173.31 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ1 لتر بحوالي 41.63 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب بحوالي 29.28 جنيه بالأسواق.