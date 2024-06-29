مجلس نقابة الموسيقيين يرحب بمقترح مصطفى كامل بزيادة فواتير علاج الأعضاء

رحب مجلس نقابة المهن الموسيقية، بالإجماع، بمقترح النقيب العام الفنان مصطفى كامل، الذي طرحه مؤخرا، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بزيادة فواتير «مخصص العلاج الشهري» لأعضاء الجمعية العمومية.

نسبة زيادة روشتة العلاج

وجاءت الزيادة بنسبة 45 % من المبلغ السابق، بزيادة 150 جنيه، ليصبح المبلغ كاملا 500 جنيه بدلا من 350 لروشتة العلاج، و600 جنيه لروشتة الأمراض المزمنة.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أنه سيعقد اجتماعا لمجلس الإدارة، خلال الأسبوع الجاري، لاتخاذ القرار بشكل رسمي، والتوجيه ببدء التنفيذ من تاريخ 1 يوليو المقبل.