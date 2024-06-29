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انهيارات أرضية في نيبال بسبب الأمطار الغزيرة.. الأرض ابتلعت 9 أشخاص (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
06:23 م | السبت 29 يونيو 2024
انهيارات نبيال

انهيارات نبيال

حادث صادم تعرضت له دولة نبيال، إثر هطول الأمطار الغزيرة، اليوم السبت؛ إذ شهدت انهيارات أرضية أودت بحياة 9 أشخاص على الأقل، بما في ذلك أسرة كاملة، كانت نائمة في منطقة جبلية.

المنازل دفنت تحت الانهيارات الأرضية

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الإنقاذ والحد من الكوارث في نيبال، بأنه جرى دفن المنازل تحت الانهيارات الأرضية، في 3 مناطق مختلفة بالمنطقة الجبلية، على بُعد حوالي 250 كيلومترًا غرب العاصمة كاتماندو، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وفاة أسرة من 5 أفراد خلال نومهم

وتوفي 5 أفراد من عائلة واحدة، عندما ابتلعتهم انهيارات أرضية أثناء نومهم، في قرية مليكة بمنطقة جولمي في نيبال، وكان من بين الضحايا زوجين وزوجة ابنهما وحفيدين، بما في ذلك طفلة تبلغ من العمر 8 أشهر.

وأفاد مسؤولون بأن شخصين آخرين لقوا حتفهم في منطقة باغلونغ المجاورة، ومثلهما بمنطقة سيانغيا.

جدير بالذكر تشهد نيبال، التي تتميز بتضاريسها الجبلية، انهيارات أرضية وفيضانات خلال موسم الأمطار بين يونيو وسبتمبر من كل عام. 

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بقلم ماريان سعيد