انهيارات أرضية في نيبال بسبب الأمطار الغزيرة.. الأرض ابتلعت 9 أشخاص (فيديو)

حادث صادم تعرضت له دولة نبيال، إثر هطول الأمطار الغزيرة، اليوم السبت؛ إذ شهدت انهيارات أرضية أودت بحياة 9 أشخاص على الأقل، بما في ذلك أسرة كاملة، كانت نائمة في منطقة جبلية.

المنازل دفنت تحت الانهيارات الأرضية

At least 20 people have died in Nepal from landslides, flooding and lightning brought on by heavy rains. pic.twitter.com/RoHRmmjFbv — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) June 27, 2024

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الإنقاذ والحد من الكوارث في نيبال، بأنه جرى دفن المنازل تحت الانهيارات الأرضية، في 3 مناطق مختلفة بالمنطقة الجبلية، على بُعد حوالي 250 كيلومترًا غرب العاصمة كاتماندو، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وفاة أسرة من 5 أفراد خلال نومهم

وتوفي 5 أفراد من عائلة واحدة، عندما ابتلعتهم انهيارات أرضية أثناء نومهم، في قرية مليكة بمنطقة جولمي في نيبال، وكان من بين الضحايا زوجين وزوجة ابنهما وحفيدين، بما في ذلك طفلة تبلغ من العمر 8 أشهر.

وأفاد مسؤولون بأن شخصين آخرين لقوا حتفهم في منطقة باغلونغ المجاورة، ومثلهما بمنطقة سيانغيا.

جدير بالذكر تشهد نيبال، التي تتميز بتضاريسها الجبلية، انهيارات أرضية وفيضانات خلال موسم الأمطار بين يونيو وسبتمبر من كل عام.