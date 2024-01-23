ارتفاع حصيلة وفيات انهيار أرضي في الصين إلى 31 شخصا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن انهيار أرضي ضرب قرية جبلية في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين أمس إلى 31 شخصا، وفق ما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

وأمس الاثنين، دفن 47 شخصا تحت الأرض جراء انهيار أرضي وقع بقرية ليانجشوي ببلدة تانجفانج بمقاطعة يوننان الواقعة جنوب غربي الصين، فيما أعلن المقر المحلي للإغاثة من الكوارث، أنّه لا يزال هناك 24 شخصا آخرين في عداد المفقودين جراء الانهيار الأرضي.

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب الصين

وفي سياق متصل، ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر الصين ظهر اليوم على عمق 10 كيلومترات، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيانات نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أنّ بؤرة هزة أرضية ضربت الصين وقعت على مسافة 125 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من بلدة أيكول بولاية كاشجار في شينجيانج ذاتة الحكم الواقعة شمال غرب الصين.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، المنطقة الحدودية بين الصين وقرجيزستان، فيما ذكر مركز تشغيل مرافق البنية التحتية الفضائية الروسي في وقت سابق، أنّ الزلزال الذي وقع على الحدود بين الصين وقرجيزستان، لم يؤثر على عمل «مطار بايكونور» الفضائي بكازاخستان والذي تستخدمه روسيا، الواقع على بعد 1100-1400 كيلومتر من الحدود «الصينية القرجيزية».