«النقل» تكشف مستجدات تصنيع القطارات الكهربائية السريعة تمهيدا لتشغيلها

أكدت وزارة النقل أن شركة سيمنز العالمية، من أكبر الشركات التي تنفذ مشروعات البنية التحتية في مصر «قطاع الكهرباء وقطاع النقل»، والتعاون معها في تنفيذ مشروع عملاق، وهو مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة، بإجمالي أطوال نحو 2000 كم، إذ تجرى حاليا أعمال التشطيبات النهائية لعدد من محطات الخط الأول، وجار تسليم قطاعات منها لتحالف «سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب»، لتنفيذ أعمال فرش البازلت، وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية، ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وفي لقاء مع المدير الإقليمي بالشرق الأوسط لشركة سيمنز العالمية هيلموت فون، تم متابعة الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة حيث تم وصول أول قطار إقليمي، وجار تصنيع باقي القطارات الإقليمية، وفقا للجدول الزمني المخطط، كما تم تصنيع أول قطار كهربائي سريع، ويتم حاليا إجراء اختبارات التجارب له على السكة بألمانيا، على أن يتوالى تصنيع باقي القطارات تباعا.

البنية التحتية بالخطين الأول والثاني

أكدت الوزارة، أنه يتقدم العمل في أعمال البنية التحتية بالخطين الأول والثاني، ونحن مصرين على نجاح هذا المشروع المهم، مشيرة إلى تنفيذ مشروع آخر مهم مع شركة سيمنز العالمية، وهو مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات بخط بنها الزقازيق، الإسماعيلية بورسعيد، ووصلة أبو كبير، الذي يتقدم العمل به.

وأعرب المدير الإقليمي للشرق الأوسط بشركة سيمنز وأن مصر من أهم الدول علل مستوى العالم وليس فقط على المستوى الإقليمي، وأن هناك شراكة متميزة للتعاون مع مصر في مجال النقل، مشيدا بما يتم بالإنجازات الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر في مجال النقل، فمصر شريك مهم جدا لشركة سيمنز في المنطقة، وحريصون على تدريب وتأهيل المهندسين المصريين في مجال النقل في مركز التدريب التابع لسيمنز العالمية، كما أن شركة سيمنز حريصة على مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات خارج مصر، وخاصة دول المنطقة.