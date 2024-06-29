جامعة القاهرة: الدكتور الخشت من أكبر مفكري عصره بإنتاج علمي غزير

قال الدكتور محمد منصور هيبة، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن هناك دراسات كثيرة عن الدكتور الخشت ومنهجه التنويري، مشيرًا إلى دراسة مهمة تم إعدادها في عام 2017 عن فكر الدكتور الخشت، من قبل باحثة سويسرية في جامعة برن، بعنوان «فلسفة الدين العربية في القرن العشرين».

وأوضح «هيبة» في بيان، أن الباحثة قدمت تحليلًا لفلسفة الدين العربية في تلك الفترة، وصنفتها إلى 3 أنماط من الفلاسفة المعتبرين، بما في ذلك «النمط الفلسفي النقدي» الذي يؤمن بالإسلام ويتصور دين الإسلام كما هو معطى تمامًا، مثلما يفعل اتجاه الدفاع عن عقائده، وأكدت الباحثة في دراستها أن الدكتور محمد عثمان الخشت هو أساس هذا الاتجاه.

تجديد الفكر الديني

وأشار الدكتور محمد منصور، إلى صدور دراسة عربية جزائرية عن جامعة قاصدي مرباح، تتناول فيها باحثة في رسالتها لنيل درجة الماجستير، تجديد الفكر الديني عند الدكتور الخشت، ومفهوم الدين، ونشأته وتجديد الخطاب الديني، مؤكدة على أن الدكتور محمد الخشت موسوعي الثقافة يجمع بين التعمق في التراث الإسلامي والفكر الغربي وتتميز مؤلفاته بالجمع بين المنهج العقلي والخلفية الإيمانية ولذلك أُطلق عليه «الفيلسوف الفقيه».

الدراسات المصرية

كما أشار الدكتور منصور، إلى الدراسات المصرية التي تم إعدادها كرسائل للماجستير والدكتوراه في جامعات طنطا وجنوب الوادي عن فلسفة وفكر الدكتور الخشت، بصفته مفكرا من أكبر مفكري عصره بإنتاج علمي غزير، حيث يعد أحد رواد فلسفة الدين ومقارنة الأديان واستطاع تقديم نسق عقلاني متكامل وإقامة وبناء خطاب ديني جديد والعودة إلى الثوابت وما أطلق عليه الإسلام المنسي وتخليصه من الموروثات الاجتماعية والأفكار البشرية.