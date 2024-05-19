خالد الجندي: تجديد الخطاب الديني تعبير قاصر والأشمل إصلاح الفكر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنَّ تجديد الخطاب الديني تعبير قاصر لأنَّ الخطاب أحد منتجات العقل التي تظهر في العديد من الصور مثل ما يتفوه به المرء وخلافه، والكلام هو نتيجة للتفكير وبالتالي الأولوية إصلاح الفكر الذي يمكن تعريفه بأنه عملية منظمة تجعل الأمور تسير في نصابها الصحيح.

مهمة التفكير تتركز في ضبط الأمور

وتابع «الجندي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ مهمة التفكير تتركز في ضبط الأمور ومعرفة ما يجب ومتى يجب وكيف يجب؟ موضحا أنَّ الفكر أو العقل كي يضع الأمور في نصابها الصحيح لا بد من تقسيمها إلى قسمين؛ الأول ما هو ممكن والثاني ما لا قبل به، والأخير يعبر عنه بـ الغيبيات والإلهيات والسمعيات بينما الأول هو ما أورثنا الله من علوم تجريبية بنينا عليها حضارات.

تجديد الخطاب الديني يستلزم تجديد الفكر

ويرى أنَّ تجديد الخطاب الديني يستلزم تجديد الفكر الديني أولاً، وإذا لم نقم بهذه المهمة على أتم وجه واستعداد ربما يحاول البعض أو غير المؤهلين لذلك القيام بهذا الدور، وهو ما لا نريده، قائلاً: «الفكر الديني هو الذي يحويه الدين نفسه وفي الإسلام عندنا علماء دين ولا يوجد رجال دين أو كهنوت».