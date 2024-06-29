منصة ادرس في مصر.. بدء استقبال طلبات الوافدين للالتحاق بالجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل التقديم للطلاب الوافدين بمختلف الجنسيات للجامعات المصرية عبر منصة ادرس في مصر لمختلف الكليات، وفقا للضوابط والقواعد والحدود الدنيا التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إذ أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، فتح باب التقدم للجامعات المصرية، بداية من اليوم السبت علر المنصة أمام الطلاب الوافدين، من أجل تشجيع استقبال الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية.

منصة ادرس في مصر

وأوضحت الوزارة، وفقا لتقرير صادر عنها، أن منصة ادرس في مصر هي النافذة الوحيدة لتقديم الطلاب الوافدين والالتحاق بالجامعات، من خلال الرابط الرسمي لها من هنا.

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن التقديم لمنصة ادرس في مصر وفقا لما كشفت عنه الوزارة:

فتح باب التقدم للجامعات المصرية، بدءا من اليوم عبر المنصة.

التقديم عبر هذا الرابط.

التقديم للراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية من كل الجنسيات.

مبادرة «ادرس في مصر»، والمنصة الخاصة بها توفر بيانات عن كافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، و المعاهد العليا، والمعاهد التكنولوجية، والأكاديميات المُعتمدة والمُعترف بها من الوزارة.

توفر مجموعة واسعة من الخدمات للطلاب الوافدين

إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية EGYAID للطلاب الوافدين تضمن 7 مبادئ رئيسية.

المنصة الرقمية تُعد البوابة الوحيدة والرسمية لدراسة الطلاب الوافدين في مصر للمرحلتين الجامعية، والدراسات العليا.

المنصة مميكنة بالكامل وتتيح للطالب الوافد التقدم للدراسة بأي من الجامعات.