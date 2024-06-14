خطبة الجمعة المقبلة.. «تكامل الأدوار في الهجرة النبوية»

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة والتي توافق 15 ذو الحجة، 1445 هجريا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

خطبة الجمعة المقبلة

وأوضح وزير الأوقاف، فيما يخص خطبة الجمعة القادمة، أنها تأتي التي تحت عنوان عنوان «تكامل الأدوار في الهجرة النبوية والدروس المستفادة من ذلك»، والذي تعد أول جمعة عقب عيد الأضحى المبارك.

كما نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وموضوعات خطب الجمعة الخاصة بشهر يونيو وهي:

- الجمعة الأولى: 7/ 6/ 2024م – أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة.

- الجمعة الثانية: 14/ 6/ 2024م – حرمة الدماء والأموال والأعراض في ضوء خطبة حجة الوداع.

- خطبة الجمعة القادمة وهي الثالثة في شهر: 21/ 6/ 2024م – البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم.

- الجمعة الرابعة: 28/ 6/ 2024م – ركائز قوة الأوطان بين التأصيل والتطبيق.

خطب شهر يونيو

وتناولت خطبة الجمعة اليوم بعنوان: دين الإنسانية في أسمى معانيها حرمة الدماء والأموال والأعراض «في ضوء خطبة حجة الوداع»، والتي تناولت اهتمام الرسول بأمتِهِ مع دنوِّ أجلِهِ، حرمةُ الدماءِ والأموالِ والأعراضِ، الإســلامُ لا يجاملُ في ردِّ الحقــوقِ.

وتضمنت خطبةِ الوداعِ المثالَ العمليَّ بالدماءِ والأموالِ فقالَ الرسول: (أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ).