وزارة الآثار: فوز 6 أعضاء في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، هنأ القطاع السياحي وللأعضاء الـ6 المنتخبين الفائزين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، من قبل الجمعية العمومية الخاصة التي أوكل إليها القانون اختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين، والتي أُجريت اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.

إعلان عن النتيجة النهائية

وأضافت الوزارة، في بيان، أن اللجنة القضائية المشرفة على هذه الانتخابات أعلنت عن النتيجة النهائية لأسماء الأعضاء المنتخبين، بعد الانتهاء من أعمال فرز الأصوات، لافتة إلى أنّ تلك النتيجة جاءت وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023، الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية.

انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية

وأوضحت الوزارة أنّ العملية الانتخابية شهدت إقبالاً غير مسبوق لأعضاء هذه الجمعية العمومية، حيث حضر 106 مناديب من إجمالي عدد 128 مندوبًا، انتخبوا الستة أعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات من 2024 إلى 2028، مشيرة إلى أن الانتخابات أسفرت عن فوز كل من حسام الشاعر، ناصر تركي، إيهاب عبد العال، عمرو أبو زيد، نبيل رشدان، وأمجد الجندي.

وأكدت الوزارة أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، حرص على توجيه الشكر إلى لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، على الجهود التي بذلتها خلال الفترة السابقة، والتي ساهمت بشكل كبير في النهوض بصناعة السياحة في مصر، كما وجّه الشكر والتقدير أيضًا للجنة القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات على جهودهم، لخروج الانتخابات على أكمل وجه وبنزاهة وشفافية.

ومن جهته، أشار أحمد عيسي وزير السياحة إلى أهمية استكمال مسيرة العمل خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة المنتخب الجديد، باعتباره أحد مؤسسات العمل المدني المنتخبة الممثلة للقطاع الخاص، بما يساهم في النهوض بالصناعة وبناء جانب العرض في المقصد السياحي المصري والتقدم لتنافسية الصناعة على مستوى العالم.

وأعرب الوزير عن تطلعه لقيام مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد، في ظل القانون الجديد للغرف السياحية واتحادها، بعدة أدوار إضافية بجانب الأدوار التي تقوم بها، والتي من بينها تعظيم فلسفة القانون لكي تتمكن من القيام بدورها بكفاءة في تنفيذ استراتيجيات وخطط للارتقاء بصناعة السياحة في مصر، والمشاركة في صناعة السياسات (Policy Advocacy)، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبناء القدرات لمعالجة أوجه القصور الذي تعاني منه الصناعة، نظرًا لكونها صناعة تعتمد علي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وممارسة بعض أجزاء دور الرقابة والتنظيم الذاتي (Self-regulatory role).

يشار إلى أنه من المقرر أن يقوم، الوزير، وفقًا لأحكام القانون، بإصدار قرار خلال المدة القانونية المحددة، بتعيين باقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ليكتمل مجلس الإدارة في تشكيله كاملاً.