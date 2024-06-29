عمومية الغرف السياحية تعتمد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد

عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية، الجمعية العمومية العادية للاتحاد وذلك لمناقشة الميزانيات الختامية والموازنة التقديرية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات واللائحة المالية الجديدة، فضلا عن انتخاب 6 أعضاء جدد بمجلس إدارة الاتحاد خلال الدورة الانتخابية الجديدة 2024-2028.

تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد

وأكد الاتحاد في بيان اليوم، أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم ترأسه أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد خلال الدورة المنقضية، بحضور أعضاء الجمعية العمومية العامة وأعضاء مجالس إدارات الغرف والجمعية الخاصة التي من حقها التصويت في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، لافتا إلى أن الوصيف استهل كلمته بتهنئة الفائزين في انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الـ5 ومندوبي الغرف لدى الاتحاد متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم.

وأشار اتحاد الغرف السياحية إلى أن الوصيف استعرض بالتفصيل ما قام به الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال الدورة الـ17، مؤكدا أن دعم القيادة السياسية للقطاع السياحي وقناعته بالدور الذي تقوم به كان وراء أي إنجاز تم تحقيقه وكذا المساندة التي شهدها القطاع من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء المعنيين ووزراء السياحة الذين عمل معهم الاتحاد يداً بيد في فترة شهدت عدداً من التحديات تم التغلب عليها واستعادة القطاع نشاطه.

زيادة الطاقة الاستعابية الفندقية

وأكد على توجه الدولة نحو زيادة الطاقة الاستعابية الفندقية واستمرار المشروعات الإستراتيجية التي من شأنها جذب عدد أكبر من السائحين، مشيداً بالطفرة التي حققتها على سبيل المثال مشروعات الطرق على مستوى الجمهورية ومردودها الإيجابي على الحركة السياحية.

وأوضح الاتحاد أنه تم استعراض الميزانيات الختامية والموازنة التقديرية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات واللائحة المالية الجديدة حيث تم إعتمادها جميعاً من الجمعية العمومية، كما بدأت العملية الانتخابية لانتخاب 6 أعضاء تقدم له 12 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية.

يشار إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار سيصدر قرارا بعد انتهاء تلك الانتخابات بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية للدورة الثامنة عشر (2024-2028) ومدتها 4 سنوات.