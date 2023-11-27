«الوطنية للانتخابات» تشرح طريقة فرز أصوات المصريين في الخارج

أيام قليلة تفصلنا عن بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، إذ يبدأ التصويت في 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، ونرصد لكم في السطور التالية، كيف تتم عملية الفرز لأصوات الناخبين في الخارج، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

عملية الفرز في وجود ممثلي ومندوبي وسائل العلام

ووفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسنة 2023، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج مصر، في الانتخابات الرئاسية 2024، تجري عملية الاقتراع والفرز والحصر، في وجود ممثلي ومندوبي وسائل الإعلام كافة والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلًا عن من يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

استعدادات تجهيزات انتخابات الرئاسة بالخارج

يشار إلى أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، وزعت عبر وزارة الخارجية أجهزة ماسح إلكتروني، بحيث يتمّ استخدامها في إدخال بيانات الناخبين، وبمجرد تصويت الناخب، يظهر للهيئة الوطنية بياناته لحذفها من انتخابات الداخل، منعًا لازدواجية التصويت.

كما أمدت الهيئة الوطنية، السفارات في الخارج بصناديق الاقتراع، بحيث سيكون هناك مشرف على كل صندوق على غرار الانتخابات في الداخل، إذ تخصص قاضيا لكل صندوق لتأكّيد نزاهة وشفافية الانتخابات.