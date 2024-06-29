أطول دراجة هوائية في العالم.. تعادل حجم أربع حافلات ذات طابقين (فيديو)

نجح فريق من ثمانية مهندسين هولنديين في تصميم وتصنيع أطول دراجة هوائية قابلة للركوب في العالم، محطمين بذلك الرقم القياسي المسجَّل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ إذ يبلغ طول الدراجة الضخمة 55.16 متر، أي ما يعادل طول أربع حافلات ذات طابقين.

أطول دراجة هوائية في العالم

بدأت قصة هذه الدراجة الفريدة من نوعها عندما كان إيفان شالك، البالغ من العمر 39 عامًا، يفكر في بناء أطول دراجة هوائية في العالم بعد قراءته عنها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عندما كان طفلاً، ولم يتحقق هذا الحلم إلا في عام 2018، أي وهو في الـ33 من عمره، عندما قرر ملء وقت فراغه بالعمل على إنشاء هذا المشروع الضخم.

عمل جماعي وتحديات

وحسب ما ورد على موقع «odditycentral»، فإن بناء هذه الدراجة الضخمة لم يكن مهمة سهلة؛ فقد تطلب الأمر تعاون ثمانية أشخاص من قرية برينسنبيك الهولندية، المعروفة بسكانها المهرة في مجال التكنولوجيا، وواجه الفريق العديد من التحديات، بما في ذلك جائحة COVID-19 التي أدت إلى تأخير العمل لمدة عامين.

وخلال رحلة العمل، حرص الفريق على الالتزام بجميع قواعد موسوعة جينيس للأرقام القياسية لضمان تسجيل الرقم القياسي بنجاح؛ إذ وفقًا لقواعد الموسوعة، فإنه يُسمح لشخصين كحد أقصى بالجلوس على الدراجة، أحدهما في المقدمة والآخر في الخلف، ومع ذلك، سمح «شالك» لثلاثة أشخاص آخرين بالجلوس على الهيكل المعدني الطويل الذي يربط الجزء الأمامي والخلفي من الدراجة، مما أدى في البداية إلى رفض موسوعة جينيس لتسجيل الرقم القياسي كأطول دراجة هوائية في العالم.

لم يستسلم الفريق لهذا التحدي، بل قرروا تسجيل الرقم القياسي لأطول دراجة ترادفية في العالم، ثم أعادوا المحاولة مرة أخرى لأطول دراجة قابلة للركوب في العالم مع شخصين فقط، وأخيرًا، نجحوا في تحقيق حلمهم وحصلوا على تأكيد من موسوعة جينيس بتسجيل رقمين قياسيين عالميين.

مصير الدراجة بعد التسجيل

بعد تسجيل الرقم القياسي، تم إعادة القسم الطويل من الدراجة إلى شركة إنتاج المعادن في بريدا، بينما تم التبرع بباقي الدراجة إلى متحف التاريخ المحلي في برينسنبيك.