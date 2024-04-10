زوجان يدخلان موسوعة جينيس بسبب فارق الطول.. عندهم 4 أطفال

حين وقفا بجانب بعضهما ظهر فارق الطول المهول بينهما، الزوج طوله أقل من متر، تحديدًا 91 سنتيمترا، رأسه لا يتخطى ركبة زوجته التي وقفت بجانبه، ويبلغ طوالها 177 سنتيمترا، أي أن طولها مثله مرتين تقريبًا، مما جعل الزوجين يدخلان موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بسبب فارق الطول.

يعيش الرجل ممع زوجته في أمريكا، ودخلا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد التأكد من فارق الطول بينهما، والذي بلغ نحو 86.36 سنتيمتر، بحسب «روسيا اليوم».

بداية التعارف بين جيسيكا ولاري

الزوجان هما جيسيكا ولاري، وعرفا بعضهما أثناء مرحلة الدراسة، وأصبحا صديقان في سن المراهقة قبل أن تتحول الصداقة لقصة حب، ومن ثم زواج نتيجته 4 أبناء، الابنة الكبيرة أوليفيا، البالغة من العمر 16 سنة، والابن داكس، 15 سنة، وفيكتوريا، 12 سنة، والابن الصغير فيليكس، وعمره عام واحد فقط.

حياة سعيدة يعيشها الزوجين

تحدثت «جيسيكا» عن قصة تعرفها على «لاري» في فترة الطفولة، موضحة أنه كان هناك مجموعة الأصدقاء بينهم، ويتقابلان في حضور باقي الأصدقاء، لكن لم يلتقيان بمفردهما حتى باتا أكبر سنًا، مؤكدة أنها تعيش حياة سعيدة مع زوجها، ويخططان للعيش معا إلى الأبد، من أجل استكمال باقي الأوقات السعيدة اللذان طالما حلما بها.

موسوعة جينيس تنشر صورة الزوجين

موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أعلنت عن الخبر، ونشرت صورة الزوجين جيسكيا ولاري عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وانبهر كل من شاهد الصورة، بسبب فارق الطول الكبير بين الزوجين.