بأغنية «نويت أعانده».. لطيفة تتصدر تريند منصة «X» في عدة دول عربية

تصدرت النجمة لطيفة، تريند منصة التواصل الاجتماعي «X»، في عدة دول عربية، منها السعودية وتونس والمغرب والإمارات ومصر، فور طرح أغنيتها الجديدة «نويت أعانده»، التي تتعاون خلالها مع النجم كاظم الساهر كملحن، والشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، وأخرجها جميل جميل المغازي.

تفاصيل أغاني ألبوم لطيفة

وتواصل المطربة لطيفة، طرح أغاني ألبومها الجديد «مفيش ممنوع» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»؛ إذ طرحت حتى الآن 5 أغانٍ، حصدت من خلالها ما يزيد عن 10 ملايين مشاهدة.

أبرز أغانى ألبوم لطيفة

ومن أبرز الأغاني التي طرحتها لطيفة حتى الآن: «يا ليالي»، و«مفيش ممنوع»، و«بتقول جرحتك»، و«ضعف الإحساس»، وأخيرا أغنية «نويت أعانده»، من المقرر أن تطرح 5 أغانٍ أخرى تباعا، بعد استقرارها على طرح كليب كل يوم، بالتزامن مع طرح الألبوم كاملا عبر أشهر منصات الموسيقى.