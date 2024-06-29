وفاة الأميرة للا لطيفة والدة ملك المغرب محمد السادس

أعلن الناطق باسم القصر الملكي المغربي، في بيان له، عن وفاة والدة الملك محمد السادس، اليوم السبت، الأميرة للا لطيفة، أرملة الملك الراحل الحسن الثاني، عن عمر ناهز 78 عاماً بعد صراع مع المرض.

وفاة والدة ملك المغرب

وجاء في البيان، أن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، يعلن بكل حزن وأسى، وفاة الأميرة للا لطيفة وانتقالها إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت 22 ذي الحجة 1445 هجرى، الموافق لـ 29 يونيو 2024 ميلادي، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات.

وأضاف البيان: وإننا إذ ننعى هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الملك محمد السادس، قد زار والدته الراحلة بالعاصمة الفرنسية باريس، في أبريل الماضي، حيث تدهورت حالتها الصحية، وفق لوسائل إعلام مغربية.