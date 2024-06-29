وزير الخارجية اليمني: أزمة بلدنا ليست بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية

أكد الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أن التطورات الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي والأوضاع في اليمن ليست في معزل عن هذه التطورات، مؤكدا أن اليمن منذ 9 سنوات ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية للدولة بدعم من إيران، دحرت اليمن في حرب وما زالت تدفع الثمن بشكل غير مبرر لأنه لا توجد في هذه الحرب أي مصلحة للشعب اليمني ولا تتعلق بمستقبله ولا تطوره.

الأزمات الموجودة في المنطقة بأكملها كانت بمخططات سابقة

وأكد الزنداني، خلال لقائه عبر برنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقديم الإعلامية أمل الحناوي، اليوم السبت، أن هذه الأزمات الموجودة في المنطقة بأكملها في سوريا أو العراق أو لبنان، كانت هي بمخططات سابقة، أو حسابات استراتيجية ليس وليدة اللحظة، ونحن لدينا أزمتنا الخاصة في اليمن، وأن الأزمة الموجودة في اليمن ليست أزمة محلية بالفهوم الصراع الداخلي، ولكن لها أبعادها الإقليمية، وهناك الحسابات الدولية.

ما يجري في المنطقة العربية بشكل عام هي حلقات مترابطة

وأوضح الوزير اليمني أن ما يجري في المنطقة العربية بشكل عام هي حلقات مترابطة، وإن تعددت الأسباب والمبررات لكنها تهدف إلى إضعاف الوطن العربي إلى إضعاف الدول الوطنية في كثير من الأقطار العربية وأن إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط من جديد وفقا لحسابات استراتيجية لقوى أخرى.