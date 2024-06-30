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أبوالغيط: أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر أدركت ضرورة تغيير المجتمعات العربية

كتب:

محمد عزالدين
12:39 ص | الأحد 30 يونيو 2024
أحمد أبوالغيط

أحمد أبوالغيط

كشف السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن شهادته على ثورة 30 يونيو «أيام المجد والكرامة»، موضحًا أن الحراك الثوري قبل 2011 كان ضد مبارك والحراك بعد 2011 كان ضد الإخوان.

وأضاف أبوالغيط، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر فناة extra news: «من تابع التطورات المصرية لا ينظر إلى ثورة يناير 2011 فقط، ولا التعديلات الدستورية ولا الانتخابات البرلمانية عام 2010 التي سبقت ثورة يناير 2011، ولكن ينظر إلى عام 2001، وخاصة 11 سبتمبر عام 2001، الحدث الضخم في أمريكا من المتأسلمين وتنظيم القاعدة الذي ضرب الولايات المتحدة ضربة بالغة العنف».

وتابع أن الولايات المتحدة وهي أقوى قوة عسكرية وسياسية واقتصادية في العالم كانت في وقتها القوة المهيمنة بالكامل على الوضع الدولي، قدرت أن هذا الوضع لا ينبغي أن يستقيم ويبقى، وأن هذه التيارات بالغة العنف في الإسلام السياسي يجب أن تضرب، وبالتوازي يجب تغيير المجتمعات العربية التي تفرز وتنتج هذه الجماعات المتطرفة، وهذا جوهر الموضوع، ونقطة بداية للأحداث بعد ذلك.

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