موجة حارة تضرب عددا من الدول العربية.. الحرارة تقترب من 50 درجة مئوية

تشهد العديد من الدول العربية، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، ما دفع خبراء الأرصاد الجوية إلى توجيه نصائح للمواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

مدينة العقبة تسجل أعلى درجات حرارة

وسجّلت منطقة العقبة جنوب الأردن، درجة حرارة عظمى وصلت إلى 47.8 درجة مئوية، وذلك وفقًا لمحطات الرصد الجوي في تمام الساعة 4:00 مساء أمس الجمعة، وتعد هذه الدرجة الأعلى على مستوى مناطق الأردن في ذلك الوقت.

وفي قسم المناخ في الأردن، أفاد المختصون بأن درجة الحرارة العظمى التي سجلتها مدينة العقبة أمس، تُعتبر الأعلى في تاريخ شهر يونيو.

حالة الطقس في السعودية

وفي السعودية، أفاد المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الإلكتروني اليوم، بأن درجة الحرارة في مكة المكرمة حاليًا تبلغ 38 درجة مئوية، وتتجه الرياح باتجاه جنوبي غربي إلى غربي، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كلم/ساعة، وأيضاً، بلغت درجة الحرارة في منى وعرفات والمزدلفة 38 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أنّ تصل درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة إلى 46 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية، وفي مشعر منى 46 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية، وفي مشعر عرفات العظمى 47 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية، وفي مزدلفة العظمى 46 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «عكاظ».

موجة الحر في الكويت قد تصل إلى 50 درجة مئوية

وأشار خبراء بمركز «طقس العرب»، إلى أنّ الكويت ستتأثر بموجة حارة خلال إجازة عيد الأضحى، مما يؤدي إلى ارتفاع واضح في درجات الحرارة في جميع المناطق، ومن المتوقع أنّ يكون طقس العيد شديد الحرارة وتزداد حدتها في المناطق الصحراوية والداخلية، مع تراوح درجات الحرارة بين 48 و50 درجة مئوية، خاصة في منطقة الجهراء والمناطق المجاورة لها.

ومن المتوقع أنّ تكون المناطق الساحلية في الكويت، بعيدة عن درجات الحرارة العالية خلال أول أيام عيد الأضحى، وستتراوح درجات الحرارة بها بما في ذلك مدينة الكويت، بين 40 و44 درجة مئوية، لكن ستتأثر بتيارات هوائية رطبة تزيد من الشعور بالضيق والحرارة.

خبراء يحذرون من التعرض المباشر للشمس في العراق

وحذر خبراء من التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة بالعراق، نظرًا لارتفاع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أنّ يصل المؤشر إلى الحد الأقصى خلال تلك الفترة، مما يمكن أنّ يسبب ضررًا للجلد والعين، ونصحوا المواطنين بتجنب الخروج في وقت الظهيرة واتباع الإجراءات الوقائية المناسبة.

درجات الحرارة في ليبيا تصل لـ40 درجة مئوية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية، اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية خلال اليومين المقبلين، بينما من المتوقع أنّ تظل درجات الحرارة معتدلة في معظم المناطق الشرقية وستتراوح الحرارة بين 35 و39 درجة مئوية.