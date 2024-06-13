متى موعد عيد الأضحى لعام 2024/1445 وكم عدد أيام الإجازة في الدول العربية؟ هذه من الأمور التي يهتم بها العديد من المسلمين، بالتزامن مع قرب حلول يوم عرفة والعيد الأكبر، للاستعداد لهذه المناسبة الدينية التي تتميز بذبح الأضاحي وتوزيع ثلثي لحومها على الأهل والمحتاجين.

متى موعد عيد الأضحى 2024/1445 وكم عدد أيام الإجازة في الدول العربية

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية الإجابة على سؤال متى موعد عيد الأضحى 2024/1445 وكم عدد أيام الإجازة في الدول العربية؟ وفقًا لإعلان الجهات الرسمية.

إجازة عيد الأضحى في مصر

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن موعد عيد الأضحى يكون يوم الأحد 16 يونيو، فيما أعلن مجلس الوزراء المصري، أن إجازة عيد الأضحى 6 أيام متتالية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص، اعتبارًا من السبت 15 يونيو حتى الخميس من نفس الشهر.

إجازة عيد الأضحى في السعودية

ويحل موعد عيد الأضحى في السعودية يوم الأحد 16 يونيو، ويكون يوم عرفة السبت 15 من الشهر ذاته.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن إجازة عيد الأضحى ستكون 4 أيام بداية من السبت 15 يونيو.

إجازة عيد الأضحى في قطر

وفي قطر، أعلن الديوان الأميري أن إجازة عيد الأضحى المبارك للجهات الحكومية تبدأ من الأحد 10 ذي الحجة الموافق 16 يونيو، وتنتهي يوم الخميس 14 ذي الحجة الموافق 20 يونيو.

إجازة عيد الأضحى في الإمارات

وأعلنت هيئة الاتحاد للموارد البشرية الإماراتية، أن عطلة عيد الأضحى تبدأ من السبت 15 يونيو، وتمتد حتى الثلاثاء 18 من الشهر ذاته، على أن يبدأ الموظفون العودة للدوام يوم الأربعاء 19 يونيو.

إجازة عيد الأضحى في الكويت

وبحسب ديوان الخدمة المدنية في الكويت، فإن عطلة عيد الأضحى تبدأ من يوم السبت 15 يونيو، وتستمر حتى الثلاثاء 18 من الشهر ذاته.

إجازة عيد الأضحى في عُمان

أما دولة عُمان فهي من الدول التي تخالف موعد عيد الأضحى الذي يكون يوم الاثنين 17 من يونيو، وبذلك أعلنت وزارة العمل أن عطلة عيد الأضحى تبدأ من الأحد 16 من شهر ذاته، حتى نهاية يوم الخميس 20 يونيو، على أن يبدأ العمل في الجهات الحكومية يوم الأحد 23 من الشهر ذاته.

إجازة عيد الأضحى في البحرين

وبحسب بيان مجلس الوزراء البحريني، فإن عطلة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم عرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو، وتستمر الإجازة حتى الثلاثاء 18 من الشهر ذاته.

إجازة عيد الأضحى في الأردن

وكشف مجلس الوزراء الأردني، أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الأحد 16 يونيو، وتستمر حتى الخميس 20 من الشهر ذاته.