أجاب الدكتور عثمان عويضة، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال من هو أول من وضع التقويم الهجري؟ ولماذا ظهر بعد وفاة الرسول؟ والذي ورد لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكذلك موقعها على الانترنت، وذلك بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الهجرية.

من هو أول من وضع التقويم الهجري؟ ولماذا ظهر بعد وفاة الرسول؟

وحول من هو أول من وضع التقويم الهجري؟ ولماذا ظهر بعد وفاة الرسول؟ أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء في فيديو مسجل أن أول من وضع التقويم الهجري هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه، حيث وصل في سنة 17 من الهجرة بعد وفاة الرسول في سنة 11 من الهجرة، خطاب إلى أبي موسى الأشعري مؤرخ في شعبان، وبدوره أرسل للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفسره عن الكتب التي تصل مؤرخة بالأشهر دون ذكر السنوات، وهو ما من شأنه أن يحدث خلطا بين الرسائل.

وأضاف أمين الفتوى خلال الإجابة على سؤال من هو أول من وضع التقويم الهجري؟ ولماذا ظهر بعد وفاة الرسول؟ أنه قام رجل إلى عمر فقال: أَرِّخوا. فقال: ما أَرِّخوا؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم؛ يكتبون: في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: حَسَنٌ فأَرِّخوا. فقالوا: من أي السنين نبدأ؟ فقالوا: من مبعثه. وقالوا: من وفاته. ثم أجمعوا على الهجرة، ثم قالوا: وأي الشهور نبدأ؟ فقالوا: رمضان. ثم قالوا: المُحَرَّم؛ فهو منصرف الناس من حجهم، وهو شهر حرام. فاجتمعوا على المُحَرَّم.

لماذا ظهر بعد وفاة الرسول؟

وتابعت دار الإفتاء فيما يخص من هو أول من وضع التقويم الهجري؟ ولماذا ظهر بعد وفاة الرسول؟ أنه ورد عن الزرقاني في شرحه على "المواهب اللدنية" أنه ولم يؤرخوا بالمولد ولا بالمبعث؛ لأن وقتهما لا يخلو من نزاع من حيث الاختلاف فيهما، ولا بالوفاة النبوية؛ لما يقع في تذكره من الأسف والتألم على فراقه