رأس السنة الهجرية 2024.. متى يبدأ العام الهجري الجديد؟

تعد رأس السنة الهجرية 2024 من أبرز المناسبات التي ينظرها المسلمون في شهر يوليو، حيث يترقب الكثيرين بدأ العام الهجري الجديد، الذي يمثل احتفالا، فضلا عن كونه إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

موعد رأس السنة الهجرية 2024

ويوافق رأس السنة الهجرية 2024 أول شهر محرم، والذي يبدأ يوم الأحد 7 يوليو المقبل إذ تتجدد فيه ذكرى الهجرة النبوية المشرفة، فكان سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، يستقبل هلاله بالتضرع والدعاء للاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هـ.

وحول رأس السنة الهجرية 2024، تجدر الإشارة إلى أن التقويم الهجري يتكون من 12 شهرا، وتأتي تلك الأشهر بالترتيب على النحو الآتي:

-شهر محرم.

- شهر صفر.

- ربيع الأول.

- ربيع الثاني.

- جمادى الأول.

- جمادى الآخر.

- شهر رجب.

- شهر شعبان.

- شهر رمضان المُبارك.

- شهر شوال.

- ذو القعدة.

- ذو الحجة.

سبب تسمية رأس السنة الهجرية بهذا الاسم

بدأ التقويم الهجري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب؛ حيث جعل هجرة رسول الله محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

وفي سياق متصل قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها حول التهنئة برأس السنة الهجرية، إن تبادل التهنئة بقدوم العام الهجري الجديد من الأمور المستحبة شرعًا؛ لما فيه من التذكير بأيام الله، وشكر الله على النعم التي تتجدد مع تجدد الأيام وتداولها على الناس.