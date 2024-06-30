أبوالغيط: مبارك أدرك مبكرا النوايا الأمريكية غير الطيبة لمصر

أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه كُلف بوزارة الخارجية المصرية في 2004 وتابع بعدها الرغبة الأمريكية في التغيير داخل المجتمعات العربية.

وأضاف أبوالغيط، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر فناة extra news: «الرئيس مبارك أدرك مبكرًا أن النوايا الأمريكية اتجاهه ليست طيبة، وبالتحديد في 2004، عندما توليت منصبا في حكومة نظيف وسافرت بعدها للولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2005، والتقيت بنائب الرئيس ووزير الدفاع الأمريكي».

وتابعت:«قبلها شاركت كوزير خارجية لمصر في مؤتمر ميونخ للأمن في 10 فبراير 2005، وهاجم السيناتور ماكين ماكين، كان يمينيا جدًا وجمهوري وكان له تأثير كبير بالولايات المتحدة، وكان والده قائد الاسطول الأمريكي في المحيط الهادي، وجده كان أحد القادة البحريين في الحرب العالمية الثانية، وكان يشعر بقيمته، وقال لي أمام المؤتمر في ميونخ «إيه حكاية الرئيس مبارك وعملية توريث الحكم؟، وأن هناك ضرورة للتغيير في مصر، وكان هذا مؤشر».